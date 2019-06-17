شكرا لقرائتكم انفو جراف.. ساديو مانى بطل المجموعة الثالثة فى أمم أفريقيا.. لهذا السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل 5 أيام تفصلنا على انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر اقامتها فى مصر فى الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو، ويرصد "الخليج 365" أبرز نجوم المجموعة الثالثة التى تضم كلا من "السنغال والجزائر وكينيا وتنزانيا"، حيث يلتقى منتخب السنغال ضد منتخب تنزانيا ويواجه منتخب الجزائر منتخب كينيا فى ثالث أيام البطولة بأول جولة فى دور المجموعات.

وأعد "الخليج 365" انفو جراف لنجوم المجموعة الثالثة الذى سيقودوا منتخباتهم فى بطولة الأمم الأفريقية، حيث رصد قيمتهم التسويقية بين نجوم العالم.

المجموعة الثالثة

منتخب السنغال أبرز نجومه ساديو مانى قيمته التسويقية تقدر بـ85 مليون يورو Advertisements منتخب الجزائر أبرز نجومه رياض محرز قيمته التسويقية تقدر بـ60 مليون يورو منتخب كينيا أبرز نجومه فيكتور وانياما قيمته التسويقية تقدر بـ25 مليون يورو منتخب تنزانيا أبرز نجومه مبوانا ساماتا قيمته التسويقية تقدر بـ9 ملايين يورو