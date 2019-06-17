شكرا لقرائتكم أحداد والنقاز يغيبان عن مران الزمالك.. وخالد جلال يعقد جلسة مع بسيونى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غاب التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للزمالك والمغربى حميد أحداد من التدريبات الجماعية اليوم بإذن من الجهاز الفنى للفريق بقيادة خالد جلال حيث تواجد الثنائى خلال الفترة الأخيرة فى مسقط رأسهم بتونس والمغرب لقضاء الأجازة التى حصلوا عليها على هامش الراحة السلبية التى حصل عليها لاعبى الفريق الأبيض نظرا لتوقف بطولة الدورى الممتاز.

فيما عقد خالد جلال المدير الفنى للزمالك جلسة خاصة مع عبد الحميد بسيوني المدرب العام الجديد للفريق وذلك على هامش مران الفريق حيث ناقش معه خطة واستراتيجية العمل الخاصة بالجهاز الفني للفترة المقبلة، يذكر أن مران الزمالك اليوم شهد الظهور الأول لعبد الحميد بسيوني الذي تولى منصب المدرب العام بدلا من نبيل محمود رامبو وسط ترحيب من الجهاز الفنى واللاعبين.

وخضع محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الزمالك، لتدريبات تأهيلية في الجيمانزيوم وحصل اللاعب على راحة من المشاركة في التدريبات الجماعية حيث يشكو من شعوره بالاجهاد وتوجه اللاعب لصالة الجيمانزيوم بصحبة الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق من أجل منحه تعليمات بأداء تدريبات معينة لتأهيله.

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بينما خصص الجهاز الفني للزمالك، جزءا كبيرا من المران اليوم للتدريبات البدنية القوية تحت قيادة مدرب الأحمال التركى ميرك من أجل استعادة اللاعبين لياقتهم بعد فترة الراحة التي حصلوا عليها وأشرف على هذه التدريبات أمير عزمي وتامر عبد الحميد مدربي الفريق ويستعد الزمالك لخوض 3 مباريات المتبقية له فى الدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمحدد لهم أيام 23 و26 و30 من شهر يوليو المقبل، حيث يحتاج الأبيض للفوز بهم للتتويج بلقب الدورى بعدما احتل المركز الثالث برصيد 68 نقطة فيما احتل الأحمر صدارة الترتيب برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين.