المقاولون العرب يكشف موقفه من بيع نجمه للأهلي

وافق مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح على بيع طاهر محمد طاهر مهاجم الذئاب للأعلى سعرا بعدما تلقى اللاعب اكثر من عرض في الفترة الأخيرة ابرز هذه العروض من الأهلي وبيراميدز بالإضافة لعرض من خارج مصر. ونفي المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الكرة ماتردد من توقيع اللاعب للأهلى مؤكدا أن طاهر مرتبط بعد رسمي مع الذئاب ولا يحق له الرحيل الا بعد الحصول على موافقة إدارة المقاولون. واضاف المشرف على الكرة في تصريحاته الخاصة ان مصلحة المقاولون تطلب عدم التسرع في اتخاذ القرار ودراسة كل العروض قبل منح الموافقة لاي نادي والأكثر سعرا سيفوز بالصفقة.

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