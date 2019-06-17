عبد الحميد بسيوني يظهر في تدريب الزمالك لأول مرة

شهد مران الزمالك الظهور الأول لعبد الحميد بسيوني الذي تولى منصب المدرب العام ضمن الجهاز الفني بقيادة خالدجلال .
ولقي بسيوني ، ترحاب كبير من اللاعبين والجهاز الفني.
وعاد الفريق للتدريبات بعد فترة التوقف والراحة التي حصل عليها اللاعبين في الفترة الماضية من أجل خوض التدريبات للحفاظ على لياقة الاعبين الفنية والبدنية خلال فترة التوقف المحلي.
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