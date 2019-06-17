الزمالك يستأنف تدريباته اليوم

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تدريباته اليوم الأثنين ، على ملعب النادي ، تحت

قيادة خالد جلال المدير الفني للفريق الأبيض.

وعاد الفريق للتدريبات بعد فترة

التوقف والراحة التي حصل عليها اللاعبين في الفترة الماضية من أجل خوض التدريبات للحفاظ على لياقة اللاعبين الفنية والبدنية خلال فترة التوقف المحلي