اجتماع لجنة الكرة بالإنتاج الحربي لحسم الصفقات الجديدة

تعقد لجنة الكرة بنادي الإنتاج الحربي، جلسة اليوم الاثنين، بحضور مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك لمناقشة تحديد بعض الصفقات الجديدة، لتدعيم صفوف الفريق.
ويبحث نادي الإنتاج الحربي عن ضم بعض اللاعبين، بالإضافة لاستعارة لاعبين آخرين من الأهليوالزمالك، وكذلك التعاقد مع لاعبين شباب، استعدادًا للموسم المقبل.
ويقترب نادي الإنتاج الحربي برئاسة اللواء أشرف عامر من إنهاء المفاوضات مع نهضة بركان المغربي للتعاقد الرسمي مع عمر النمساوي ظهير أيمن الفريق المغربي.
يذكر أن الإنتاج الحربي أعلن بشكل رسمى عن ضم أكثم سمير الشهير بـ"جاتوزو" صانع ألعاب فريق كفر الشيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأنهى الإنتاج الحربي بطولة الدوري هذا الموسم في المركز الثالث عشر من جدول ترتيب المسابقة برصيد 38 نقطة، حيث خاض 34 مباراة فاز في 8 مباريات وتعادل في 14 وخسر 12 مباراة.
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