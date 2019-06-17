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تشيلسي يرفض عرضين من أتلتيكو مدريد وبرشلونة لضم ويليان

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن الإنجليزي، رفض عرضين من وأتلتيكو مدريد من أجل التعاقد مع البرازيلي ويليان.

وقالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن تشيلسي تلقى عرضين من برشلونة وأتلتيكو مدريد، للتعاقد مع ويليان خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت "صحيفة سكاي سبورت أكدت أن

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الفريقين الإسبانيين، قدما عروض بقيمة 35 مليون يورو، لضم ويليان، ولكن النادي اللندني رفض العرض من أجل الحفاظ على قوام الفريق، خاصة مع حظره من جانب الفيفا من إبرام تعاقدات جديدة خلال الوقت الحالي".

واختتمت :"تشيلسي يعمل في الوقت الحالي على الاحتفاظ بنجمه البرازيلي، وتقديم عقد جديد له لمدة عامين".

وانتقل ويليان إلى تشيلسي في صيف 2013، قادمًا من آنجي ماخاشكالا الروسي.

يذكر ان نادي برشلونة حاول في أكثر من مناسبة ضم النجم البرازيلي، إلا أن تمسك تشيلسي بويليان حال دون إتمام الصفقة، خاصة بعد أن قام في صيف 2013 بتجديد عقد اللاعب.

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