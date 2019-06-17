الإنتاج الحربي يضع اللمسات الأخيرة لضم عمر النمساوي

أكد خالد مهدي مدير الكرة للفريق الكروي الأول لنادي الإنتاج الحربي، أن صفقة عمر النمساوي لاعب نهضة بركان المغربي تقترب من الحسم لدعم مركز الظهير الأيمن بالفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وقال خالد مهدي في تصريحات خاصة لـ"الوفد": "هناك مفاوضات مكثفة بين مسؤولي الإنتاجالحربي ونظرائهم في نهضة بركان المغربي من أجل الظفر بخدمات اللاعب".
وأضاف مدير الكرة بالإنتاج الحربي: "التفاوض مع صاحب الـ29 عامًا، لما يتمتع به من خبرة وإمكانيات فنية كبيرة، الصفقة ستكون إضافة قوية للإنتاج
وتابع :"نرغب في الحصول على توقيع اللاعب لمدة 3 سنوات، ستتضح جميع الأمور بشأن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأنهى الإنتاج الحربي بطولة الدوري هذا الموسم في المركز الثالث عشر من جدول ترتيب المسابقة برصيد 38 نقطة، حيث خاض 34 مباراة فاز في 8 مباريات وتعادل في 14 وخسر 12 مباراة.
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