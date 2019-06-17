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التحقيق مع أحمد حسام ميدو بسبب إثارة الفتنة بين الجماهير

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وجه المجلس الأعلى للإعلام، إستدعاء إلى المدير الفني لفريق مصر المقاصة، أحمد حسام ميدو، من أجل التحقيق معه.

ويأتي ذلك بعد أن قامت صفحة على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"

منسوبة إلى أحمد حسام ميدو، بنشر مواد تحمل سب وقذف تتعارض مع الآداب العامة وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع، بحسب
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ما ذكر المجلس الأعلى للإعلام.

كما أشار إلى أن المواد المنشورة على الصفحة من شأنها إثارة الفتنة بين جماهير المصرية وخاصة جماهير كرة القدم.

ومن المنتظر أن يقوم المجلس بالتحقيق مع أحمد حسام ميدو، يوم الاربعاء المقبل.

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