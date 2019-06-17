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الطائرة يحدد يوم 28 يونيو الجارى لإجراء مراسم قرعة بطولة العالم للناشئات

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حدد إتحاد الكرة الطائرة برئاسة أحمد عبد الدايم يوم 28 من يونيو الجارى لإجراء مراسم قرعة بطولة كأس العالم للناشئات التى تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 2 وحتى 15 سبتمبر المقبل ، بأحد فنادق العاصمة الكبرى ، يشارك فى البطولة 20 منتخبا من قارات العالم

المختلفة .

قال أحمد عبد الدايم إن الإتحاد سوف يدعو سفراء الدول المشاركة ، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الاوليمبية ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقى للفروسية ، وعدد

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من الشخصيات البارزة لحضور مراسم القرعة .

أضاف عبد الدايم إن المنتخب يستعد حاليا للبطولة من خلال معسكر داخلى بالمركز الاوليمبى لاعداد المنتخبات الوطنية بالمعادى ، ويجهز الإتحاد خطة لإقامة معسكر إعداد خارجى خلال المرحلة المقبلة بدولتى بولندا وسلوفينيا ، ثم تنظيم بطولة دولية بالقاهرة بعد عودة المنتخب من الخارج ، يشارك فيها عدد من المنتخبات المصنفة دولياً

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