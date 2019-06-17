الطائرة يحدد يوم 28 يونيو الجارى لإجراء مراسم قرعة بطولة العالم للناشئات

حدد إتحاد الكرة الطائرة برئاسة أحمد عبد الدايم يوم 28 من يونيو الجارى لإجراء مراسم قرعة بطولة كأس العالم للناشئات التى تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 2 وحتى 15 سبتمبر المقبل ، بأحد فنادق العاصمة الكبرى ، يشارك فى البطولة 20 منتخبا من قارات العالمالمختلفة .
قال أحمد عبد الدايم إن الإتحاد سوف يدعو سفراء الدول المشاركة ، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الاوليمبية ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقى للفروسية ، وعدد
أضاف عبد الدايم إن المنتخب يستعد حاليا للبطولة من خلال معسكر داخلى بالمركز الاوليمبى لاعداد المنتخبات الوطنية بالمعادى ، ويجهز الإتحاد خطة لإقامة معسكر إعداد خارجى خلال المرحلة المقبلة بدولتى بولندا وسلوفينيا ، ثم تنظيم بطولة دولية بالقاهرة بعد عودة المنتخب من الخارج ، يشارك فيها عدد من المنتخبات المصنفة دولياً
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