برانكو إيفانكوفيتش يّرد على تجاهل الأهلي ويوافق على عرض أهلي جدة!

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توصل المدير الفني الكرواتي “برانكو إيفانوفيتش” لاتفاق رسمي مع نادي أهلي جدة السعودي اليوم الاثنين ليّرد بذلك على تجاهل إدارة الأهلي المصري.
المدرب صاحب الـ 65 عامًا، كان وافق على تدريب الاهلي المصري مقابل 1.5 مليون دولار سنويًا.
لكن مدرب إيران في مونديال 2006 لم يحصل على اجابة واضحة من محمود الخطيب ولجنة الكرة للعملاق الافريقي، ليوقع لأهلي جدة بـ 1.8 مليون دولار كراتب سنوي.
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وعمل برانكو كمساعد مدرب في منتخب كرواتيا الاول بمونديال فرنسا 1998، وخاض عدة تجارب مع كرة القدم الاسيوية مثل تدريب نادي الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وبيرسبوليس الايراني، بالاضافة لتدريب هانوفر الالماني ودينامو زغرب الكرواتي.
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