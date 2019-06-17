رياضة | وائل جمعة يشيد بـ" طارق حامد " ودوره مع منتخب مصر

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وائل جمعة يشيد بـ" طارق حامد " ودوره مع منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشاد وائل جمعة المدافع السابق للنادى الأهلي ومنتخب مصر ، بلاعب الزمالك طارق حامد بدوره مع منتخب مصر.
وكتب جمعه عبر حسابه الرسمي على " تويتر" قائلا: " موسم أكثر من رائع لطارق حامد ودور محورى مهم فى منظومه المنتخب المصرى ٠٠ بالتوفيق فى المهمة الصعبة "
ويستعد المنتخب المصرى لافتتاح أمم افريقيا القادمة بمواجهة منتخب زيمبابوي يوم الجمعة القادمة على ملعب ستاد القاهرة الدولي.