رياضة | رؤوساء شهدوا تتويج منتخب مصر بأمم إفريقيا.. هل ينضم إليهم "السيسي"؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رؤوساء شهدوا تتويج منتخب مصر بأمم إفريقيا.. هل ينضم إليهم "السيسي"؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحظي النسخة الـ32 من بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر بإهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، حيث حرص على زيارة منتخبنا الوطني في ملعب "الدفاع الجوي" وتقديم كل الدعم والمساندة له قبل إنطلاق البطولة، كما يتابع بإهتمام الاستعدادات الخاصة بإنطلاق البطولة القارية.

ويأمل الرئيس السيسي في نجاح البطولة الإفريقية على أرض مصر، وتتويج منتخبنا الوطني باللقب القاري الثامن في تاريخه، ليُصبح الرئيس الثالث لمصر الذي يشهد على تتويج الفراعنة بكأس أمم إفريقيا عبر التاريخ، بعدما فشل المنتخب في التتويج باللقب عام 2017 في أول مشاركة بالبطولة القارية في عهده.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير رؤوساء جمهورية مصر العربية الذين شهدوا على تتويج منتخب الفراعنة بلقب بطولة أمم إفريقيا :-

1- جمال عبد الناصر:

الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أحد قادة ثورة 23 يوليو 1952، تولي رئاسة جمهورية مصر العربية في يونيو لعام 1956، وشهد "عبد الناصر" على تتويج منتخب مصر بلقب بطولة أمم إفريقيا مرتين، الأولي عام 1957 بالسودان، والثانية عام 1959 واستضافتها مصر، وأصبح منتخب الفراعنة أول منتخب يتوج بلقب البطولة مرتين متتاليتين.

شارك منتخبنا الوطني في 3 نسخ أخري من بطولة أمم إفريقيا في حقبة الرئيس جمال عبد الناصر، أعوام 1963، 1965، 1970 لكنه لم يتوج بلقب البطولة القارية.

Advertisements

2- حسني مبارك:

الرئيسس السابق محمد حسني مبارك والذي تولي رئاسة جمهورية مصر العربية في 14 أكتوبر لعام 1981 عقب إغتيال محمد أنور السادات، شهد على تتويج منتخبنا الوطني بلقب بطولة أمم إفريقيا 5 مرات خلال حقبته الرئاسية والتي امتدت قرابة الـ 30 عامًا.

أول ألقاب منتخب مصر في عهد "مبارك" كان عام 1986 وهي النسخة التي أقيمت على أرض مصر، أما اللقب الثاني كان في نسخة البطولة عام 1998 ببوركينا فاسو، ثم حصد المنتخب الوطني 3 ألقاب متتالية للبطولة بقيادة "حسن شحاتة" أعوام 2006، 2008، 2010 في إنجاز تاريخي للفراعنة.

وكان الرئيس "مبارك" حريص دائمًا على استقبال منتخب مصر لكرة القدم عقب كل بطولة وتكريم الجهاز الفني واللاعبين وتوجيه الشكر لهم علي ما حققوه من انجازات.

شارك منتخب مصر في 9 نسخ أخري لبطولة أمم إفريقيا في حقبة الرئيس محمد حسني مبارك أعوام 1984، 1988، 1990، 1992، 1994، 1996، 2000، 2002، 2004، لكنه فشل في التتويج بلقب البطولة.

أما الرئيس الراحل محمد أنور السادات شهد على مشاركة منتخب مصر في 3 نسخ لبطولة أمم إفريقيا أعوام 1974، 1976 1980، ولكن لم يستطيع الفراعنة التتويج بلقب البطولة خلال تلك النسخ.