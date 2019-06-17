رياضة | رئيس برشلونة يكشف حقيقة ضم جريزمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة يكشف حقيقة ضم جريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن حقيقة مفاوضات انتقال الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد لصفوف البارسا هذا الصيف.

وكان نادي أتلتيكو مدريد قد أعلن عن رحيل جريزمان الذي يرتبط بشكل كبير بالانتقال إلى صفوف برشلونة وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

Advertisements

وقال بارتوميو لقناة "RAC 1" الفرنسية: "لا يوجد شيء للإعلان عنه، لقد قلنا دائماً نفس الشيء، لم نتحدث معه ولا يوجد شيء لذلك".

وتابع رئيس برشلونة حديثه: "سنرى كيف سيتغير السوق في الأيام والأسابيع القليلة القادمة".

وخاض جريزمان "28 عاماً" مع نادي برشلونة 48 مباراة بمختلف البطولات حيثُ سجل 21 هدفاً بينما صنع 10 تمريرات حاسمة.