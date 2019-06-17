رياضة | موعد مباراة زيمبابوي والكونغو في أمم إفريقيا 2019 والقنوات الناقلة

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في مباراة تحديد المتأهلين عن المجموعة الأولى في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 يصطدم منتخب زيمبابوي بمنتخب الكونغو الديمقراطية في مباراة قوية تجمع بين الفريقين في ختام مباريات المجموعة الأولى بأمم إفريقيا موعد مباراة زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وهو الساعة التاسعة مساء يوم الأحد 30-6-2019 بتوقيت جمهورية مصر العربية مشاهدة بث مباشر مباراة زيمبابو والكونغو الديمقراطية على الخليج 365 الرياضي في أمم إفريقيا 2019 التي أصبحت أكثر قوة وسخونة موعد مباراة زيمبابوي والكونغو والقنوات الناقلة عبر بي إن سبورتس وتايم سبورتس

موعد مباراة زيمبابوي والكونغو والقنوات الناقلة

وتضم مجموعة زيمبابوي منتخبات مصر والكونغو الديمقراطية وأوغندا وهي المجموعة الأولى في مجموعات أمم إفريقيا واشتعلت المنافسة فيها حيث يلعب في نفس التوقيت منتخب مصر مع أوغندا وتبحث كل المنتخبات الأربعة عن فرصة التأهل للدور التالي من أمم إفريقيا بأي شكل موعد مباراة زيمبابوي والكونغو والقنوات الناقلة

ويعتمد منتخب الكونغو الديمقراطية على نجمه يانيك بولاسي لاعب أندرلخت البلجيكي بعدما تم استبعاد كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك المصري المعار إلى الوحدة السعودي ويقود تدريب منتخب الكونغو الديمقراطية فلورين إيبنجي ولديه قائمة من 23 لاعبًا أهم نجومها بارفايت مانداندا حارس دينامو بوخارست الروماني أما خط الدفاع يقوده آرثر ماسواكو وست هام الإنجليزي ومارسيل تيسيراند فولفسبورج الألماني وإيساما مبيكو نجم مازيمبي الكونغولي مع نجوندا موزينجا فيتا كلوب الكونغولي وكريستيان لوينداما نجم جالطة سراي التركي بينما يقود خط الوسط تريسور مبوتو صانع ألعاب مازيمبي المتألق في دوري أبطال إفريقيا 2019 وشانسيل مبيمبا نجم بورتو البرتغالي وجيانيلي إمبولا نجم رايو فاليكانو الإسباني بينما في الهجوم يانيك بولاسي نجم أندرلخت وسيدريك باكامبو مهاجم بكين جوان الصيني وإليا ميستشاك مهاجم مازيمبي وبريت أسومبالونجا مهاجم ميدلسبره الإنجليزي ويتسلح منتخب الكونغو الديمقراطية بفوزه بالمركز الثالث في نسخة 2015 قبل وداع أمم الجابون 2017 من بوابة دور الثمانية كما أنه توج بلقبين في عامي 1968 و1974.

تردد القنوات الناقلة وموعد مباراة زيمبابوي والكونغو

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أما منتخب زيمبابوي بقيادة مدربه الوطني صنداي ماريمو فلن يكون صيدًا سهلًا لمنتخب الكونغو الديمقراطية لأنه يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين أهمها خاما بيليات صانع ألعاب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي الذي كان مطلوبًا في الأهلي والزمالك عندما كان يلعب لصفوف صن داونز الجنوب إفريقي وهناك قائمة كبيرة من نجوم زيمبابوي مثل جورج تشيجوفا حارس المرمى وتينداي داريكوا نوتينجام فورست الإنجليزي الذي أكد أنه حقق حلمه بالانضمام لمنتخب زيمبابوي إلى جانب جيمي دزينجال لاعب باور ديناموز هراري وتينايدج هاديبي لاعب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بينما في الوسط ثاباني كاموسوكو نجم يانج أفريكانز التنزاني وكوداكواشي ماهاشي نجم أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي وزميله مارشال مونتيسي مع مارفيلوس ناكامبا لاعب كلوب بروج البلجيكي ويقود خاما بيليات مهاجم كايزر تشيفز خط الهجوم ونياشا موشيكوي مهاجم داليان ييفانج ووالتر موسونا مهاجم بولوكواني سيتي ونوكس موتيزوا مهاجم جولدن أروز وتينوتيندا كادويري مهاجم لو هافر وإيفانز روسيكي مهاجم سبورت.

مباراة زيمبابوي والكونغو

ويملك منتخب زيمبابوي خلال مشواره في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا ثلاثة انتصارات والتعادل في مباراتين وحجز صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة بينما خرج الفريق في آخر 3 مشاركات له بأمم إفريقيا من دور المجموعات أعوام 2004 و2006 و2017.

وتأسس اتحاد زيمبابوي لكرة القدم في عام 1965 وانضم إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم في العام ذاته ويلعب منتخب زيمبابوي بقميص أخضر وأصفر وجوارب خضراء أو قميص أخضر وأصفر ويضع أمالا على الثعلب خاما بيليات في قيادة الفريق أمام الكونغو الديمقراطية في ظل تقارب مستوى الفريقين بعد اشتعال المنافسات في المجموعة الأولى في بطولة أمم إفريقيا 2019 التي سيقام النهائي الخاص بها يوم 19 من شهر يوليو.