رياضة | موعد مباراة منتخب مصر وأوغندا في أمم إفريقيا 2019 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة منتخب مصر وأوغندا في أمم إفريقيا 2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مباراة في غاية الأهمية في استاد القاهرة بين منتخب مصر ومنتخب أوغندا في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في بطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة على الأراضي المصرية موعد مباراة مصر وأوغندا بتوقيت جمهورية مصر العربية هو الساعة السادسة مساء الأحد 30-6-2019 موعد مباراة مصر وأوغندا بتوقيت السعودية في الساعة السابعة مساء اليوم وتشاهدون مباراة مصر وأوغندا من مشاهدة بث مباشر مصر وأوغندا عبر موقع الخليج 365 الرياضي الذي يقدم بث مباشر لكل المباريات في أمم إفريقيا 2019 بعد أن أصبحت البطولة قوية مع اقتراب ختام مباريات الدور التمهيدي موعد مباراة مصر وأوغندا في الساعة الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت دولة الإمارات العربية.

موعد مباراة مصر وأوغندا والقنوات الناقلة

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى مع منتخب زيمبابوي ومنتخب أوغندا ومنتخب الكونغو الديمقراطية ويدخل منتخب مصر مباراة أوغندا اليوم من أجل تحقيق فوز مريح بقيادة مدربه المكسيكي خافيير أجيري والذي يعتمد على مجموعة خليط بين المحترفين والمحليين في الدوري المصري مثل محمد صلاح الجناح الأيمن لمنتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي وأحمد المحمدي الظهير الأيمن لمنتخب مصر وفريق أستون فيلا الإنجليزي ومحمد النني نجم أرسنال الإنجليزي ولاعب الوسط المدافع في صفوف الفراعنة والذي يعول عليه أجيري في التقدم خلف المهاجمين وصناع اللعب بينما يبقى طارق حامد نجم الزمالك على دائرة الارتكاز باستمرار في وسط الملعب لإفساد هجمات المنافسين قبل أن تصل لمراحل الخطورة على المرمى المصري الذي يضم 3 حراس من أفضل الحراس في إفريقيا وهم أحمد الشناوي حارس فريق بيراميدز ومحمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك ومحمد الشناوي حارس الأهلي بينما خط الدفاع يقوده أحمد حجازي نجم وست بروميتش في قلب الدفاع ومعه باهر المحمدي نجم الإسماعيلي أو محمود علاء نجم الزمالك على أن تترك الجبهة اليمنى لأحمد المحمدي ظهير أيمن أستون فيلا الإنجليزي بينما الوسط لطارق حامد والنني وهناك نبيل عماد دونجا وتبقى منطقة صناعة الألعاب خلف المهاجمين أهم أزمات خافيير أجيري لوجود عبد الله السعيد ووليد سليمان ومحمد صلاح وعمرو وردة ومحمود حسن تريزيجيه وكلهم يرغبون في المشاركة أساسيًا وإن كانت الفرصة الأولى لمحمد صلاح أما خط الهجوم فيضم أحمد حسن كوكا ومروان محسن وأحمد علي هداف الدوري المصري والذي انضم بفضل تألقه مع المقاولون العرب.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وأوغندا

ويخشى منتخب مصر مفاجآت سباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا والمطلوب في الأهلي والزمالك في مصر عقب بطولة أمم إفريقيا 2019 لخلافة مارتن لاسارتي مدرب الأهلي أو خالد جلال مدرب الزمالك خاصة أن المدرب قدم أوغندا بشكل مميز في مباراتي الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي في الجولتين الأولى والثانية من المجموعة الأولى بدور المجموعات في بطولة الأمم الإفريقية 2019 والتي تشاهدون البث المباشر لها عبر موقع الخليج 365 الرياضي.

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موعد مباراة مصر وأوغندا والقنوات الناقلة لها

ويعتمد ديسابر على مجموعة مميزة من اللاعبين مثل الحارس الكبير وصاحب الخبرة الطويلة دينيس أونيانجو نجم صن داونز الجنوب إفريقي والذي ساهم في فوز فريقه على الأهلي بخماسية نظيفة في دوري أبطال إفريقيا 2019 مع بيفيس موجابي نجم دفاع يوفيل تاون الإنجليزي وأواني تيموثي مدافع كمبالا سيتي الأوغندي وحسن واسوا وورونالد موكيبي لاعب أوسترسند السويدي وجودفري وجوسيب أوتشايا نجم مازيمبي الكونغولي الذي ودع دوري أبطال إفريقيا من نصف النهائي بينمافيخط الوسط تاديو لوانجا لاعب فايبرز الأوغندي وخالد أوتشو نجم تشيرتش هيل براثرز الهندي ومايكل أزيرا نجم مونتريال الكندي وفاروق ميا جوريكا الكرواتي وأحد أهم المواهب في الكرة الأوغندية والنجم الأول بالفريق الذي يعتمد عليه ديسابر وإيمانويل أوكوي لاعب وسط فريق سيمبا التنزاني أما الهجوم فيضم لاعب من الدوري المصري وهو ديريك نسيامبي نجم سموحة مع باتريك كادو مهاجم كمبالا سيتي الأوغندي وزميله ألان كيامبادي مهاجم كمبالا سيتي الأوغندي