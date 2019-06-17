رياضة | موعد مباراة نيجيريا ومدغشقر في أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة نيجيريا ومدغشقر في أمم إفريقيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مباراة سهلة من الناحية النظرية لمنتخب النسور الخضراء يلعب منتخب نيجيريا مع منتخب مدغشقر مساء اليوم في المباراة التي تقام بين المنتخبين ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تقام في مصر وتقام مباراة نيجيريا ومدغشقر في الساعة السادسة مساء يوم 30 – 6 - 2019 بتوقيت جمهورية مصر العربية موعد مباراة نيجيريا ومدغشقر في الساعة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية ويقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة بث مباشر مباراة نيجيريا ومدغشقر في أمم إفريقيا 2019 والتي أصبحت أكثر سخونة مع ختام مباريات الدور التمهيدي وتشاهدون بث مباشر لمباراة نيجيريا ومدغشقر بكل السرعات سواء الجودة العالية أو الجودة المتوسطة أو الجودة الضعيفة ومن خلال بث مباشر يوتيوب وعلى الهاتف المحمول موعد مباراة نيجيريا ومدغشقر في كأس أمم إفريقيا

موعد مباراة نيجيريا ومدغشقر والقنوات الناقلة

ويقع منتخب نيجيريا في المجموعة الثانية بأمم إفريقيا 2019 مع منتخبات غينيا وبوروندي ومدغشقر موعد مباراة نيجيريا ومدغشقر والقنوات الناقلة في أمم إفريقيا ويبحث عن تحقيق الفوز اليوم على مدغشقر أضعف فرق المجموعة والذي صعد للبطولة لأول مرة في تاريخه وتقام مباراة نيجيريا ومدغشقر على استاد السلام مساء اليوم ويدخلها منتخب نيجيريا تحت قيادة المدرب جيرنوت رور الذي قاد الفريق في كأس العالم 2018 وقدم مستوى مميزًا مع الفريق ويمتلك مجموعة من النجوم مثل فرانسيس أوزوهو في حراسة المرمى وبراين إيدوو وشيدوزي أوازيم وإيلديرسون أوا إيشييجيلي وكينيث أوميريو وليون بالوجن وعبد الله شيهو بينما يقود خط الوسط جون أوبي ميكيل نجم تشيلسي الإنجليزي سابقًا وقائد الفريق والذي يعول عليه رور في قيادة النسور الخضراء نحو لقب أمم إفريقيا على الأراضي المصرية وهناك في خط الوسط أيضًا إتيبو وجويل أوبي وجون أوجو وويلفريد نديدي نجم ليستر سيتي الإنجليزي الذي سيجاور جون أوبي ميكيل في وسط الملعب بينما يضم الهجوم كتيبة من النجوم مثل أحمد موسى نجم نادي النصر السعودي وأليكس أيوبي نجم أرسنال الإنجليزي وإسحاق سوكسيس مع المهاجم المخضرم أوديون إيجالو بالإضافة إلى فيكتور موسيس ومن المنتظر أن يلعب أوديون إيجالو كمهاجم صريح وخلفه أيوبي وأحمد موسى وفيكتور موسيس في مراكز صانع الألعاب والجناح الأيمن والجناح الأيسر لذلك تشاهدون مباراة نيجيريا ومدغشقر من خلال مشاهدة بث مباشر نيجيريا ومدغشقر على الخليج 365 الرياضي الذي سيقدم كل البث المباشر لكل مباريات أمم إفريقيا 2019 حتى الوصول إلى المباراة النهائية وكذلك المؤتمرات الصحفية والاستديوهات التحليلية والمتابعات الرقمية وغيرها أولًا بأول.

وكشف الألماني جيرونت رور المدير الفني لمنتخب نيجيريا عن أنه يتمنى مواجهة منتخب مصر في المباراة النهائية لأمم إفريقيا 2019 مبررًا خروج جونيور أجايي نجم الأهلي من قائمة أمم إفريقيا لأسباب فنية لكنه يظل أحد العلامات والأهداف المطلوبة في منتخب نيجيريا باستمرار وفي كل وقت.

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القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا ومدغشقر

الغريب أن مجموعة نيجيريا ضمت منتخبين يشاركان لأول مرة في أمم إفريقيا وهما منتخب بوروندي ومنتخب مدغشقر وذلك إلى جانب منتخب غينيا وهي مجموعة تعد في صالح نسور نيجيريا الباحثين عن التحليق بلقب أمم إفريقيا 2019 القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا ومدغشقر في أمم إفريقيا 2019-

ويخوض منتخب مدغشقر أمم إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات إلى 24 منتخبًا وذلك رغم قلة خبرته إذا يقع في المركز السادس عشر في القارة الإفريقية وفقًا لتصنيف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "فيفا".

وتولى تدريب منتخب مدغشقر الفرنسي نيكولا دوبوي في مارس عام 2017، وقاد الفريق ببراعة في التصفيات ويعتمد على المحترفين في فرنسا من خلال أندية مغمورة إلى جانب باولن فوافي نجم مصر المقاصة وإبراهيم صامويل أمادا نجم مولودية الجزائر الجزائري ولالاينا نوميني نجم باريس إف سي الفرنسي.