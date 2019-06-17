رياضة | موعد مباراة بوروندي وغينيا والقنوات الناقلة

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مباراة قوية تجمع بين منتخب بوروندي ومنتخب غينيا على استاد السلام بالقاهرة وتقام مباراة بوروندي وغينيا ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية 2019 موعد مباراة بوروندي وغينيا وتبدأ مباراة بوروندي وغينيا في الساعة السادسة مساء الأحد 30-6-2019 بتوقيت مصر في المجموعة التي تضم منتخبي نيجيريا ومدغشقر مع بوروندي وغينيا وهي مجموعة متزنة إلى حد ما في أمم إفريقيا 2019 التي أصبحت مباريات الدور التمهيدي منها في منتهى الإثارة والقوة بين المنتخبات المتنافسة في ظل قوة البطولة على الأراضي المصرية ويمكن للقراء الأعزاء مشاهدة مباراة بوروندي وغينيا على موقع الخليج 365 الرياضي من خلال خدمة مشاهدة بث مباشر مباراة بوروندوي وغينيا في أمم إفريقيا وبث مباشر بطولة أمم إفريقيا التي يقدم الموقع تغطية حصرية وخاصة لها بعد أن انطلقت في 21 يونيو الماضي وتستمر حتى يوم 19 من شهر يوليو.

موعد مباراة بوروندي وغينيا والقنوات الناقلة

ويسعى منتخب بوروندي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم على غينيا ويقود منتخب بوروندي أحسين أيت عبد المالك الذي قدم منتخبًا مميزًا في بطولة أمم إفريقيا نال إشادة الجميع بفضل تركيبة اللاعبين التي قدمها بشكل مميزة مثل أرثور أراكازا حارس المرمى وزميله جيف نزوريكا وعمر بيها بينما في خط الدفاع برز اسم عيسى حاكيزيمانا وسيدريك أميسي في خط الوسط وبيير كويزيرا في خط الوسط وأميسي تامبوي في خط الهجوم مع عبد الرزاق فيستون الذي كان مطلوبًا للعب في الأهلي والزمالك في مصر إلى جانب بابي فاتي وسايدو بيراهينو المسمى على اسم بيراهينو نجم منتخب إنجلترا سابقًا مع سليمان نديكومانا.

القنوات الناقلة موعد مباراة بوروندي وغينيا

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وقدم منتخب بوروندي عرضين مميزين أمام نيجيريا ومدغشقر في الجولتين الأولى والثانية من أمم إفريقيا 2019 في المجموعة الثانية لذلك يبحث عن تحقيق الفوز اليوم على غينيا في مباراة قوية يسر موقع الخليج 365 الرياضي تقديم خدمة مشاهدة بث مباشر لمباراة بوروندي وغينيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات بأمم إفريقيا والذي يحرص معكم طوال فترة البطولة على تقديم مشاهدة بث مباشر لمباريات أمم إفريقيا في مصر وتقديم كل الكواليس واللقطات الخاصة والحصرية بها من خلال سرعات مختلفة العالية والمتوسطة والضعيفة لذلك لا تذهبوا بعيدًا لأنه يمكنكم متابعة البث المباشر من خلال الهواتف المحمولة لبطولة أمم إفريقيا الساخنة

أما منتخب غينيا فيضم بين صفوفه مجموعة مميزة من اللاعبين عبد الله سيسيه مدافع غينيا وباسما سانكو وجبريل تاسمير وفلورنتين بوجبا وفودي كامارا وفوسيني بامبا ومحمد ديارا وبوباكار فوفانا وجاي ميشيل لانديل وإبراهيما تراوري وكيتا جونيور وكيفين كونستانت ولانفيا كامارا وسط ونابي كيتا نجم ليفربول الإنجليزي واللاعب الأبرز في صفوف منتخب غينيا والذي بدأ مشواره مع الساحرة المستيدر وهو في عمر 9 سنوات مع فريق حوريا كوناكري الغيني ثم لفريق الشباب بنادي إيستر الفرنسي وتم تصعيده للفريق الأول في 2013 ومنه إلى فريق ريد بول سالزبورج النمساوي ثم ريد بول ومنه إلى لايبزيج الألماني ثم ليفربول بينما خاض مباراته الأولى مع المنتخب أمام مالي في 2013 ويضم خط هجوم غينيا عبدول كامارا وسايدوبا سوماه.

موعد مباراة بوروندي وغينيا وتردد القنوات الناقلة

موعد مباراة بوروندي وغينيا والقنوات الناقلة على بي إن سبورتس وتايم سبورتس ويتطلع منتخب غينيا بقيادة نجمه نابي كيتا لتحقيق الفوز على بوروندي اليوم بأي شكل للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور التالي من أمم إفريقيا 2019 وذلك مع مدربه البلجيكي بول بوت الذي تولى تدريب الفريق في 2018 وصاحب الخبرة الطويلة في القارة السمراء لأن سبق له تدريب أندية ومنتخبات إفريقية كثرة مثل كينيا وجامبيا وبوركينا فاسو بينما على مستوى الأندية هناك فريق اتحاد العاصمة الجزائري.