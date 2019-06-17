رياضة | موعد مباراة كوت ديفوار وناميبيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة كوت ديفوار وناميبيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يطمع منتخب كوت ديفوار في تحقيق فوز كبير على منتخب ناميبيا في بطولة أمم إفريقيا 2019 وتنطلق مباراة كوت ديفوار وناميبيا ضمن لقاءات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية موعد مباراة كوت ديفوار وناميبيا في الساعة السادسة مساء يوم الإثنين 1-7-2019بتوقيت جمهورية مصر العربية القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار وناميبيا هي بي إن سبورتس وتايم سبورتس مجموعة كوت ديفوار ونامبيا تضم أيضًا المغرب وجنوب إفريقيا وهي مجموعة نارية في أمم إفريقيا 2019 اشتعلت المنافسة فيها بين المغرب وكوت ديفوار.

موعد مباراة كوت ديفوار وناميبيا وبث مباشر لمباراة كوت وناميبيا

تنقل مباراة كوت ديفوار وناميبيا على بي إن سبورتس وتايم سبورتس موعد مباراة كوت ديفوار وناميبا هو الساعة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية على استاد السلام وهي مباراة في غاية الأهمية لمنتخب الأفيال الباحث عن تحقيق الفوز بأي شكل في ظل الاعتماد على مجموعة مميزة من اللاعبين ويقدم الخليج 365 الرياضي مشاهدة بث مباشر مباراة كوت ديفوار وناميبيا في أمم إفريقيا 2019 كان 2019

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مشاهدة بث مباشر مباراة كوت ديفوار وناميبيا

وتقام مباراة كوت ديفوار وناميبيا في الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت جمهورية مصر العربية ضمن لقاءات ختام المجموعة الرابعة في بطولة أمم إفريقيا 2019 مشاهدة بث مباشر مباراة كوت ديفوار وناميبيا ويعتمد إبراهيما كمارا مدرب كوت ديفوار على مجموعة مميزة من النجوم يتقدمها ويلفريد زاها نجم كريستال بالاس الإنجليزي بعد استبعاد يوهان بولي مهاجم ترويدين البلجيكي وتضم قائمة كوت ديفوار سيلفيان جبوهوو حارس مازيمبي الكونغولي وتابي إرا إليزير حارس سان بيدرو الإيفواري وسانجاري بادرا علي حارس فري ستيت ستارز الجنوب الإفريقي وسيرجي أورييه ظهير أيمن توتنهام الإنجليزي ومامادو باكايوكو ظهير أيسر ريد ستار الفرنسي وونلو كوليبالي مدافع أسيك الإيفواري وتراوري إسماعيل نجم أنجيه الفرنسي وويلفريد كانون نجم أدو دن هاج الهولندي والشيخ كومارا قلب دفاع الوداد البيضاوي المغربي وسليماني دومبيا نجم رين الفرنسي وفرانك كيسي نجم خط وسط ميلان الإيطالي وسيري دي لاعب الوسط المدافع في نيوشاتل السويسري وجيان فيليب جبامين نجم ماينز الألماني وجان ميشيل سيري جناح فولهام الإنجليزي وفيكتوريان أنجبان لاعب ميتز الفرنسي وسانجاري إبراهيم نجم تولوز الفرنسي وجوناثان كودجيا المتألق في فريق أستون فيلا الإنجليزي وويلفريد بوني مهاجم العربي القطري الذي كان يلعب في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي وماكسويل كورنيه مهاجم ليون الفرنسي وأسالي روجيه مهاجم يانج بويز السويسري والمهاجم نيكولاس بيبي مهاجم ليل الفرنسي المطلوب بقوة في ريال مدريد الإسباني وويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي المتألق في أمم إفريقيا وماكس جراديل نجم تولوز الفرنسي بث مباشر مباراة كوت ديفوار وناميبيا في بطولة الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر كان 2019 في الأراضي المصرية.

ويتولى ريكاردو مانيتي تدريب منتخب ناميبيا بعد أن جاء في مجموعة صعبة مع كوت ديفوار والمغرب وجنوب إفريقيا وهي مجموعة الموت في كأس الأمم الإفريقية 2019 وتضم قائمة ناميبيا في حراسة المرمى راتاندا مبازوفارا (أفريكان ستارز الناميبي) ولويد كازوبا (مكابي جوهانسبرج) وماكس مبافيا (جولدن أروز الجنوب أفريقي) وفي خط الدفاع رايان نايمبي نجم بلاكبيرن الإنجليزي ولاري هوريب (تورا ماجيك الناميبي) ودينزيل هوسيب مدافع هاي لاند بارك الجنوب إفريقي وإيفان كامبيربا (أفريكان ستارز الناميبي) وتشارليز هامبيرا (باروكا الجنوب أفريقي) ورايان هاناموب (جومو كوزموس الجنوب أفريقي) وأنانياس جيبهارد (باروكا الجنوب أفريقي) وفي خط الوسط أبسالوم ليمبوندي (تايجر وينهود الناميبي) وويلي ستيفانوس (بدون ناد) وبيتروس شيتيمبي (لوساكا ديناموز الزامبي) ورونالد كيتجيري (أفريكان ستارز الجنوب أفريقي) وداينامو فريدريكس (بلاك ستارز الناميبي) ومارسيل بابا لاعب جامعة ناميبيا ومانفريد ستارك (كارل زيس الإسباني)وديون هوتو (بيدفيست الجنوب أفريقي) وإيتاموانا كيمويني (داو سيتي الأثيوبي وفي خط الهجوم بينسون شيلونجو مهاجم نادي الإسماعيلي المصري وأحد أهم نجوم الفريق وبيتر شوليلي (هاي لاند بارك الجنوب أفريقي) وجوسلين كاماتوكا (كاب يونايتد الجنوب أفريقي) وإيزاسكار جوريراب (إف سي لايف فايترز الجنوب أفريقي)