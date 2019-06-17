شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يستدعي «ميدو» للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعاء مدرب نادي المقاصة الجديد أحمد حسام «ميدو»، للتحقيق في الجلسة المقرر لها الأربعاء المقبل، بتهمة نشر مواد تحمل سبًا وقذفًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال الأعلى للإعلام في بيانه: «بمناسبة قيام إحدى صفحات مواقع التواصل الإجتماعي (Facebook) المنسوبة إلى لاعب كرة القدم السابق/ أحمد حسام- وشهرته(ميدو) بنشر مواد تحمل سبا وقذفا وتتعارض مع الآداب العامة وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع والتي من شأنها إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية وخاصة جماهير كرة القدم، فقد قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء لاعب الكرة السابق أحمد حسام (ميدو) للتحقيق بجلسة يوم الأربعاء الموافق ١٩ / ٦ / ٢٠١٩ الساعة الثانية عشر ظهرا للتحقيق فيما هو منسوب إلى حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي Facebook».