شكرا لقرائتكم خبر عن «بازوكا» يعتذر عن الاستمرار في قيادة قطاع الناشئين بالإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم سيد عبدالرازق «بازوكا» رئيس قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي باعتذار للمهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى، المشرف العام على قطاع الكرة، عن عدم الاستمرار في منصبه كرئيس لقطاع الناشئين لظروف صحية ألمت به مؤخرا.

ووفقًا للموفع الرسمي للنادي، قبل إبراهيم عثمان الاعتذار خلال الجلسة التي جمعته برئيس قطاع الناشئين صباح اليوم، وتقدم بكامل الشكر لنجم الفريق السابق في عصره، على المجهود الذي قدمه من أجل المساهمة في النهوض بقطاع الناشئين والمساهمة في إعادته لسابق عهده باعتباره المصدر الأساسي للفريق الأول، بجانب تطويره بشكل ملحوظ وهو ما انعكس في تحقيق نتائج إيجابية قى الموسم المنقضى.

ومن المقرر أن يبحث مجلس الإدارة عن البديل الأنسب لبازوكا من أجل تولى المهمة تحضيرا للموسم الجديد.