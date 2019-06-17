شكرا لقرائتكم خبر عن جمال بلماضي: مجموعة الجزائر متوازنة.. والسنغال أقوى المنافسين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المدير الفني لمنتخب الجزائر الأول لكرة القدم، جمال بلماضي، إن المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي سينافس بها «محاربو الصحراء» تعد متوازنة، مشيرا إلى أن منتخب السنغال هو التحدي الأكبر.
وأضاف بلماضي- في تصريحات للموقع الرسمي للبطولة الخاص بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» اليوم الإثنين- أنه «بالنسبة لكينيا وتنزانيا، فهما دولتان لم تلعبا النهائيات الأفريقية منذ أعوام عدة، لكنهما منافسان سيتعين علينا مواجهتهما والفوز أمامهما».
وتابع: «سندرس منتخبات المجموعة جيدا ونستعد لتقديم أفضل ما لدينا خلال منافسات البطولة»، موضحا أن العرس الأفريقي بعد زيادة عدد منتخباته إلى 24 سيكون منافسة مفتوحة أمام الجميع خاصة أن كل المنتخبات كان لها كلمتها خلال التصفيات.
ولفت بلماضي إلى أنه لا توجد مواجهة سهلة بالبطولة لأنه لم يعد هناك منتخبات صغيرة، منوها بأن هناك فرصة كبيرة لتخطي دور المجموعات إلا أن المنافسات ستزاد صعوبتها من الدور ربع النهائي.
يذكر أن منتخب «ثعالب الصحراء» سبق له التتويج مرة واحدة باللقب الأفريقي عندما نظمت الجزائر البطولة على أرضها عام 1990.
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