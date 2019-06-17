شكرا لقرائتكم خبر عن «مولر» يرفض عرضًا صينيًا براتب 25 مليون يورو سنويًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «كيكر» الألمانية، اليوم الإثنين، عن تلقي لاعب بايرن ميونخ الألماني، توماس مولر، عرضًا مغريًا من أحد أندية الدوري الصيني، لإقناعه بالرحيل عن النادي البافاري هذا الصيف.

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وأضافت الصحيفة أن العرض تضمن حصول النجم الألماني، البالغ من العمر 29 عامًا، على راتب سنوي يبلغ 25 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة أن توماس مولر لا يهتم بالعرض الصيني، لعدم رغبته في اللعب لفريق آخر سوى بايرن ميونخ، الذي نشأ في أكاديميته.

يذكر أن توماس مولر يرتبط بعقد مع بايرن ميونخ حتى صيف 2021، ويعد واحدا من ركائز الفريق الأساسية، حيث خاض 32 مباراة في الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا» في الموسم المنصرم، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 12.