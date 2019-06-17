لاعب إسبانيول يسرع وتيرة تعافيه في الصين

تتطور حالة الصيني وو لي، جناح نادي إسبانيول بشكل إيجابي، عقب خضوعه لجراحة في الكتف، وقد دخل في المرحلة الثانية من عملية التعافي التي يجريها في الصين، حسبما أعلن النادي الإسباني، اليوم الإثنين.

ويعمل اللاعب مع متخصصي التأهيل البدني التابعين للنادي لإسراع وتيرة تعافيه، وقد تمتد هذه المرحلة من التأهيل البدني على مدار 4 أسابيع، وفقًا لتوقعات النادي الكتالوني.

وبشكل مبدئي، سيعود اللاعب الصيني إلى برشلونة أواخر يونيو/حزيران الجاري، وسيواصل تعافيه في منشآت المدينة الرياضية داني خاركي، حتى يتمكن من اللحاق بالفريق بشكل طبيعي.