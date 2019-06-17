إنجليزى يحسم انتقال طاهر طاهر للأهلى أو الزمالك...

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جدة - عمرو شويل يصل الإنجليزى كريستيان ايميلى وكيل أعمال طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل لمناقشة عروض بيع اللاعب المحلية والخارجية.
وتلقى طاهر عروضا من أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة بعدما فتحت إدارة ناديه مزاد بيعه للأعلى سعرا.
ويناقش الوكيل الإنجليزى مع طاهر العروض الخارجية للأندية المهتمة بضم اللاعب فى الصيف، لاسيما وأن الأولوية لدى طاهر والمقاولون هو الاحتراف الأوروبى، أو اختيار أحد الأندية المحلية التى تتنافس على الظفر بخدماته.
وعلم "الخليج 365" أن طاهر ترك تحديد وجهته القادمة لإدارة المقاولون من أجل تحقيق أكبر عائد مالى لذئاب الجبل من جراء بيع اللاعب فى الصيف.
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