شكرا لقرائتكم انفو جراف.. نابي كيتا يتفوق على نجوم المجموعة الثانية فى بطولة أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل 5 أيام تفصلنا على انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر اقامتها فى مصر فى الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو، ويرصد "الخليج 365" أبرز نجوم المجموعة الثانية التى تضم "نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبوروندي"، حيث يلتقى منتخب نيجيريا ضد منتخب بوروندي ويواجه منتخب غينيا منتخب مدغشقر فى ثانى أيام البطولة بأول جولة فى دور المجموعات.

وأعد "الخليج 365" انفو جراف لنجوم المجموعة الثانية الذى سيقودوا منتخباتهم فى بطولة الأمم الأفريقية، حيث رصد قيمتهم التسويقية بين نجوم العالم .



المجموعة الثانية منتخب غينيا أبرز نجومه نابى كيتا قيمته التسويقية تقدر بـ 65 مليون يورو Advertisements منتخب نيجيريا أبرز نجومه أليكس إيوبي قيمته التسويقية تقدر بـ 25 مليون يورو منتخب بوروندي أبرز نجومه سايدو بيراهينو تقدر التسوقية بـ 7 ملايين يورو

منتخب مدغشقر أبرز نجومه جيريمي موريل تقدر قيمته التسويقية بـ 250 ألف يورو