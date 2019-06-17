شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرفض مشاركة الزمالك فى البطولة العربية.. تعرف على البديل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض اتحاد الكرة، طلب ناديى الزمالك والمقاولون العرب، بالمشاركة في النسخة المقبلة من البطولة العربية.

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وبحسب مصدر فى اتحاد الكرة فأنه تم إخطار الاتحاد العربي بمشاركة الاتحاد والإسماعيلي، مع إرسال استمارات موقعة من مسئولي الناديين للاتحاد العربي بالموافقة على المشاركة في البطولة.

وأضاف المصدر، أن الزمالك والمقاولون طلبا المشاركة في البطولة لكن من الصعب تعديل عدد الفرق بعد تحديد الإسماعيلي والاتحاد السكندري.