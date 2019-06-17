شكرا لقرائتكم رمضان صبحى يهنئ زوجة حارس الأهلي بعيد ميلادها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ رمضان صبحى نجم النادى الأهلى رنا زوجة شريف إكرامى حارس القلعة الحمراء بعيد ميلادها عبر صفحته الشخصية على إنستجرام . ونشر صبحي صورة تجمعه برنا زوجة شريف معلقا : عيد ميلاد سعيد يا رنونة و إن شاء الله السنة دى تبطلى دايت و تاكلى زينا " . Advertisements وتزوج رمضان صبحى من حبيبة إكرامى شقيقة نجلة إكرامى الشحات حارس الأهلى الأسبق .

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