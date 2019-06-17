صانع ألعاب الزمالك يغيب عن مران الأبيض لتواجده فى فرنسا...

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جدة - عمرو شويل يغيب صانع ألعاب الزمالك محمد إبراهيم عن تدريبات الفريق مساء اليوم الاثنين، لتواجده في فرنسا لقضاء فترة الاجازة التي حصل عليها في ظل توقف الدوري.
وسيعود إبراهيم برفقة أسرته إلى القاهرة غدا.
ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته اليوم على ملعب النادي بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبين بعد مباراة حرس الحدود الأخيرة في الدوري.
وسغيب عن تدريب الزمالك اللاعبين الدوليين لانضمامهم للمنتخبات المختلفة استعدادا لأمم إفريقيا حيث يتواجد الرباعي محمود جنش ومحمود علاء ومحمود الونش وطارق حامد مع المنتخب الأول فى حين يتواجد فرجاني ساسي في منتخب تونس وخالد بوطيب مع منتخب المغرب.
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