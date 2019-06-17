طاهر طاهر يعود إلى التدريبات الجماعية بالمقاولون...

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جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للمقاولون بقيادة عماد النحاس إعادة طاهر طاهر صانع ألعاب الفريق إلى المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق، وذلك بعد استكمال عملية التأهيل للشفاء من اصابة الركبة.
ويعود طاهر للمشاركة مع الفريق فى التدريبات بعد انتهاء فترة الراحة التى كان اللاعبين قد حصلوا عليها والتى تنتهى 22 يونيو الجارى.
كان طاهر محمد طاهر تعرض للإصابة فى الغضروف الداخلى للركبة خلال مشاركته بتدريبات المقاولون العرب.
ويستعد المقاولون العرب لمواجهة النادى الأهلى فى الجولة 33 والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام،حيث تقرر إقامة المباراة بعد الانتهاء من كأس أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 يولية المقبل.
يذكر أن طاهر كان قد دخل فى اهتمامات الأهلى والزمالك وبيراميدز الذين تقدموا بعروض رسمية للحصول على خدمات نجم ذئاب الجبل.
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