انفوجراف.. صلاح الأغلى فى بطولة أفريقيا يقود الفراعنة فى المجموعة الأولى...

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جدة - عمرو شويل 5 أيام تفصلنا على انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر اقامتها فى مصر فى الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو، وخاصة مباريات المجموعة الأولى التى تقام خلال أول يومين فى البطولة، حيث يلتقى منتخب مصر ضد منتخب زيمبابوي فى مباراة الافتتاح على ستاد القاهرة، فيما يلتقى منتخب أوغندا ضد منتخب الكونغو الديمقراطية فى أول جولة فى دور المجموعات.
وأعد "الخليج 365" انفو جراف لنجوم المجموعة الأولى الذى سيقودوا منتخباتهم فى بطولة الأمم الأفريقية، حيث رصد قيمتهم التسويقية بين نجوم العالم .
المجموعة الأولىمنتخب مصر أبرز نجومه محمد صلاح قيمته التسويقية تقدر بـ 150 مليون يورو
منتخب الكونغو أبرز نجومه سيدريك باكامبو قيمته التسويقية تقدر بـ 22 مليون يورو
منتخب زيمبابوي أبرز نجومه مارفيلس ناكامبا قيمته التسويقية تقدر بـ 9 مليون يورو
منتخب أوغندا أبرز نجومه دينيس أونيانجو قيمته التسويقية تقدر بـ مليون يورو
أهم نجوم منتخبات المجموعة الأولى محمد صلاح
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