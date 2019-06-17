شكرا لقرائتكم صراع عواد وأبو جبل.. من يفوز بحراسة مرمى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل الثنائى محمد عواد، حارس مرمى الإسماعيلى ومحمد أبو جبل، حارس مرمى سموحة، اهتمامات نادى الزمالك فى ظل سعى مسئولو الأبيض تدعيم حراسة المرمى فى الموسم الجديد.

وهناك عدة أرقام فى مسيرة كل منهما تؤهلهما للانضمام إلى الزمالك:

محمد أبوجبل

حرس مرمى سموحة هذا الموسم فى 33 مباراة بالدورى، استقبل 38 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه فى 10 مباريات.

وإجمالا شارك أبو جبل مع سموحة فى 87 مباراة استقبل خلالهم 94 هدفًا فيما حافظ على نظافة شباكه فى 30 مباراة.

كما شارك أبو جبل مع إنبى فى الفترة من 2010 حتى 2013، فى 38 مباراة استقبل خلالهم 45 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه فى 12 مباراة.

استقبل أبو جبل 11 هدفا عندما انضم من إنبى إلى الزمالك 2013، وشارك فى 17 مباراة وحافظ على نظافة شباكه فى 9 مباريات.

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محمد عواد



عاد محمد عواد، للإسماعيلى بعد انتهاء فترة إعارته لنادى الوحدة السعودى، فى الموسم الماضى، حيث شارك عواد مع النادى السعودى فى 30 مباراة بواقع 27 مباراة فى الدورى السعودى و3 مباريات فى كأس الملك، استقبل خلالهم 38 هدفًا وحافظ على شباكه فى 8 أهداف.

أما عن مشاركاته مع الإسماعيلى فحرس مرمى الدراويش فى 115 مباراة، استقبل خلالهم 96 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه فى 49 مباراة.

انتقل عواد من الإسماعيلى إلى المصرى على سبيل الإعارة موسم 2015، شهدت مشاركته مع الفريق البورسعيدى فى 23 مباراة استقبل خلالهم 20 هدفًا وحافظ على شباكه فى 11 مباراة.