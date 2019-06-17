شكرا لقرائتكم قائد زيمبابوى يحذر زملاءه من التركيز على محمد صلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر نولدج موسونا قائد منتخب زيمبابوى زملائه من التركيز على إيقاف محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى فقط فى المباراة المرتقبة، التى تجمع بين المنتخبين الجمعة المقبل فى افتتاح بطولة كأس الامم الأفريقية.

وقال نولدج موسونا فى تصريحات لصحيفة "هيرالد" الزيمبابوية، "سنرتكب خطأ كبير إذا توقف تركيزنا على إيقاف محمد صلاح دون النظر لبقية لاعبى المنتخب المصرى".

أضاف قائد منتخب زيمبابوى، "المباراة ستكون صعبة أمام مصر، حضرنا إلى هنا من أجل القتال للصعود إلى الدور الثانى وليس من أجل التحدث فقط".

تابع نولدج موسونا تصريحاته قائلاً، "علينا أن نستغل الفرص الهجومية التى ستتاح لنا فى مباراة مصر من أجل تحقيق الفوز، علينا أن نتحلى بالروح القتالية أيضاً وعدم التركيز على إيقاف لاعب بعينه إذا أردنا تجنب الهزيمة فى لقاء الافتتاح".

ويسجل منتخب زيمبابوى الظهور الرابع فى تاريخ مشاركاته بمسابقة كأس الامم الأفريقية، فيما يسجل الظهور الثانى على التوالى بالمسابقة القارية فى حديث لم يتكرر على مدار تاريخه.

وخلال المشاركات الثلاث السابقة لمنتخب زيمبابوى فى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، خرج من الدور الأول فى نسخ 2004 و2006 و2017.

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وقدم منتخب زيمبابوى عروضاً رائعة فى التصفيات المؤهلة لـ"كان 2019"، حيث تصدر المجموعة السابعة فى التصفيات على حساب منتخبات الكونغو الديمقراطية والكونغو وليبيريا.

خلال مسيرته بالتصفيات، حقق منتخب زيمبابوى ثلاثة انتصارات وتعادل فى مباراتين ليحجز صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، علماً بأن لاعبيه سجلوا تسعة أهداف فى المباريات الست ما يشير إلى قوة خط الهجوم بقيادة نوليدج موسونا الذى سجل خمسة أهداف وخاما بيليات الذى سجل ثلاثة أهداف.

وجاءت قائمة منتخب زيمبابوى فى المونديال الأفريقية كالتالى، فى حراسة المرمى: جورج تشيجوفا (بولوكوانى سيتي)، إيدمور سيباندا (ويتبانك سبيرز)، إلفيس تشيبيزيزى (باروكا).

الدفاع: تينداى داريكوا (نوتينجام فورست)، جيمى دزينجال (باور ديناموز)، تينايدج هاديبى (كايزر تشيفز)، ديفاين لونجا (جولدن أروز)، أليك موديمو (كيفن درويدز)، رونالد بفومبيدزال (بلومنفنتين سيلتك).

الوسط: تالينت تشاوابيوا (أمازولو)، ثابانى كاموسوكو (يانج أفريكانز)، أوفيدى كارورو (أمازولو)، تافادزوا كوتينيو (عزام)، كوداكواشى ماهاشى (أورلاندو بايرتس)، مارشال مونتيسى (أورلاندو بايرتس)، مارفيلوس ناكامبا (كلوب بروج)، دانى فيرى (جولدن أروز).

وفى الهجوم: خاما بيليات (كايزر تشيفز)، نياشا موشيكوى (داليان ييفانج)، والتر موسونا (بولوكوانى سيتي)، نوكس موتيزوا (جولدن أروز)، تينوتيندا كادويرى (لو هافر)، إيفانز روسيكى (سوبر سبورت).