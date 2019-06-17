شكرا لقرائتكم المقاصة يحتاج إلى 4 صفقات سوبر ورديف الأهلى والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتاج فريق مصر المقاصة إلى 4 صفقات سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بحسب ما أكده مصدر مسئول فى الفريق الفيومي. Advertisements وأضاف المصدر نفسه أن أحمد حسام ميدو المدير الفنى للفريق يدرس حاليا التقرير الفنى للمدير الفنى الأسبق للفريق من أجل تحديد احتياجاته خلال الفترة المقبلة. وينتظر ميدو الراحلين عن الأهلى والزمالك للدخول فى مفاوضات رسمية معهم من أجل التعاقد مع بعضهم.

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