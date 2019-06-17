الزمالك يزاحم الأهلى على ضم نجم الذئاب بـ40 مليون جنيه...

جدة - عمرو شويل تداولت أنباء عن تقدم نادى الزمالك بعرض شفهى إلى المقاولون العرب من أجل ضم طاهر محمد طاهر نجم ذئاب الجبل فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مقابل 40 مليون جنيه.

من جهته أكد محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة بنادى المقاولون وعضو مجلس الإدارة، عدم وصول عروض رسمية حتى الآن من الزمالك، إلا أنه لم ينف الأمر مؤكدا على تداول تلك الأخبار بالفعل.

Advertisements

وأضاف المشرف على الكرة بالمقاولون قائلا: "بالتأكيد رغبتنا ورغبة اللاعب هو احترافه خارجيا، ولكن عندما ستصل العروض المحلية بشكل رسمى سيتم مناقشتها وتحديد وجهته وفقا لمصلحته ومصلحة النادى".