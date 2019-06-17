شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يحدد مصير لاعبى الاتحاد والجهاز المعاون خلال ساعات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندري على تقرير شامل عن لاعبى الفريق الأول يشمل نسبة المشاركة فى المباريات خلال الموسم المنقضى ومدى التزام كل لاعب وقيمة عقده مع الفريق بالإضافة لصورة من العقد للإعلان بشكل رسمي عن أسماء اللاعبين الراحلين حيث تنتهى غدا المهلة المحددة من قبل لجنة شئون اللاعبين بالإتحاد المصرى لإخطار أى لاعب بالإستغناء عنه.

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وسوف تقوم إدارة الكرة غدا بارسال خطابات للاعبين الذين سوف يشمل تقرير طلعت يوسف بعدم الحاجه اليهم خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يعلن طلعت يوسف خلال 48 ساعة الجهاز المعاون له عقب عرضه على مجلس الإدارة والحصول على الموافقة النهائية من قبل محمد مصيلحى رئيس النادى .