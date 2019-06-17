شكرا لقرائتكم لايبزيغ ينصح تيمو فيرنر بالاستمرار في صفوفه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نصح رالف رانكينغ المدير الرياضي لنادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم، لاعبه تيمو فيرنر بالاستمرار بين صفوف الفريق، نافيا في الوقت نفسه تلقي النادي أي عروض بشأن شراء نجم المنتخب الألماني.

وقال رانكينغ في تصريحات نشرتها مجلة "كيكر" الألمانية: أرى أن هذا المكان مناسب بشكل أكبر لتيمو وأسلوب اللعب أيضا، لو كنت أنا ممثله أو والده لكنت نصحته بكل وضوح بالبقاء وتمديد تعاقده.

ويمتد تعاقد فيرنر (23 عاماً) مع لايبزيغ حتى 30 يونيو 2020، حيث يمكنه الرحيل عن النادي مجانا في حال عدم تجديد تعاقده خلال الفترة القادمة.

وأضاف رانكينغ قائلا: تيمو لا يرغب في تمديد تعاقده في الفترة الحالية، ولكن حتى الآن لم يصل معه أي ناد لاتفاق بشأن ضمه.