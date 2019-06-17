شكرا لقرائتكم سواريز: فوزنا على الإكوادور لا يعكس مدى قوة المنافس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد لويس سواريز مهاجم منتخب أوروغواي لكرة القدم أن الفوز الكبير 4 -صفر على نظيره الإكوادوري لا يعكس مدى صعوبة وقوة المباراة والمنافس.

وتغلب منتخب أوروغواي على نظيره الإكوادوري 4 - صفر مساء يوم الأحد في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول لبطولة كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) المقامة حاليا بالبرازيل.

وقال سواريز، الذي سجل الهدف الثالث للفريق، إن المباراة كانت أقوى مما يمكن أن توضحه هذه النتيجة.

وأشار سواريز إلى أن الفريق عليه أن ينسى نتيجة هذه المباراة سريعا للتركيز في المباراة التالية له بالبطولة حيث يلتقي الفريق نظيره الياباني يوم الخميس المقبل وعليه أن يفوز في تلك المباراة أيضا لضمان التأهل للدور الثاني قبل مواجهة منتخب تشيلي حامل اللقب في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة.