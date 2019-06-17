الكاف يعول على أداء فني في أمم إفريقيا يعوض "مهزلة" إدارية

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يأمل مسؤولو الاتحاد الافريقي لكرة القدم في أن تحجب نهائيات كأس الأمم المقررة في مصر بدءا من الجمعة، الأنظار عن اخفاقات محرجة لكرة القدم القارية خلال الفترة الماضية.

تصدّر رئيس الاتحاد القاري الملغاشي أحمد أحمد ونائبه النيجيري أماجو بينيك العناوين في الأسابيع الماضية، وتوّجت اخفاقات تقنية الفيديو لمساعدة التحكيم "في ايه آر" في نهائي دوري الأبطال ما وصفه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بالـ "مهزلة".

وبدلا من الحديث عن تطلعات النجم المصري محمد صلاح أو زميله في ليفربول الانكليزي بطل أوروبا السنغالي ساديو مانيه، انصب التركيز مؤخرا على خضوع أحمد أحمد لاستجواب فرنسي في قضايا فساد واساءة ائتمان في باريس قبل إخلاء سبيله دون توجيه التهم اليه.

وشهدت إدارة الاتحاد القاري في نيسان/أبريل الماضي إقالة أمينه العام المصري عمرو فهمي، نجل الأمين العام التاريخي مصطفى فهمي، بعد اتهامات عدة وجهها لأحمد الذي حل في 2017 بدلا من الكاميروني عيسى حياتو، حاكم الاتحاد القاري بقبضة من حديد لثلاثة عقود شهدت أيضا اتهامات فساد كبيرة.

وصلت الاتهامات بحق أحمد الى درجة تحرشه جنسيا بأربع موظفات في الاتحاد، شراء سيارات فارهة في مصر ومسقط رأسه من حسابات الاتحاد، وفسخ عقود تجهيزات رياضية واستبدالها بأخرى ذات قيمة أكبر.

تزامنا، أمرت المحكمة النيجيرية العليا بينيك وأربعة مسؤولين آخرين بالمثول أمام القضاء بتهمة سرقة ملايين الدولارات المخصصة لتطوير كرة القدم.

وإذا كانت صورة كرة القدم الافريقية غير مهشمة بما فيه الكفاية، أتى مشهد إياب نهائي دوري الأبطال بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، ليضيف الى سلسلة أحداث مثيرة للجدل في الآونة الأخيرة.

فبعد توقف مباراة الإياب في رادس والنتيجة تقدم الفريق التونسي 1-صفر (1-1 ذهابا في الرباط) اثر احتجاج لاعبي الفريق المغربي وانسحابهم بعد احتجاجات واسعة على التحكيم لاسيما تعطل تقنية الفيديو، وتسليم الكأس الى الترجي، عاد الاتحاد القاري وقرر اثر اجتماع طارئ، إعادة المباراة على أرض محايدة بعد انتهاء كأس الأمم.

لم يكن الجدال الأول منذ اعتماد تقنية الفيديو في القارة العام الماضي، اذ كشف عمرو فهمي في تصريحات صحافية تعطل هذه التقنية أيضا في إياب نهائي دوري الأبطال 2018 بين الأهلي المصري والترجي.

وفي المسابقة الأبرز لدى المنتخبات، أزاح الاتحاد القاري الكاميرون عن استضافة نهائيات كأس الأمم لتأخرها في التحضيرات ومنحها في كانون الثاني/يناير لمصر، قبل أشهر فقط على موعد الانطلاق المقرر.

تم تعديل تواريخ الانطلاق لتتناسب مع نهاية شهر رمضان، وأرادت بعض المنتخبات تغيير مواعيد المباريات خصوصا تلك المقامة في القاهرة بدرجة حرارة قد تتخطى الأربعين مئوية.

تتالي الأحداث قبل فترة وجيزة من انطلاق البطولة القارية الأكبر (24 منتخبا للمرة الأولى بدلا من 16)، دفع رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو الى توجيه انتقادات للاتحاد الإفريقي (كاف)، وضمنيا رئيسه أحمد الذي حظي بدعمه في انتخابات 2017.

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وقال إنفانتينو في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية نشرت في 13 حزيران/يونيو "من الواضح أن ثمة مشاكل في كرة القدم الإفريقية (...) الوضع الحالي يثير قلقي وقلق الفيفا. والعديد من الاتحادات (الوطنية) الإفريقية تطالبنا بالقيام بأمر ما".

وتابع "سنتحمل ونتولى مسؤولياتنا (...) لن نختبئ خلف حجة +هذا الكاف، وهذه إفريقيا، وهذا الأمر لا يعنينا في الفيفا+. كلا، الأمر يعنينا".

- مصر مرشحة؟ -

بصرف النظر عن القضايا الجدلية خارج حدود المستطيل الأخضر، تبدو مصر مرشحة قوية لتعزيز رقمها القياسي وخطف لقب ثامن في بطولة تتشارك استضافتها القاهرة مع الاسكندرية والاسماعيلية والسويس، على ست ملاعب (ثلاثة في العاصمة، وواحد في كل من المدن الأخرى).

وسبق للبطولة القارية أن نُظِّمَت أربع مرات على أرض مصر التي أحرزت اللقب ثلاث مرات في هذه المناسبات، وحلت ثالثة عام 1974.

ويعول "الفراعنة" على أفضل لاعب في القارة محمد صلاح المنتشي بأول ألقابه الكبيرة على مستوى الأندية، وذلك بإحراز لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول على حساب مواطنه توتنهام في الأول من الشهر الحالي.

وخلافا لانجازات مصر القارية، تبحث السنغال وصيفة 2002 عن لقب أول، وهي من بين المرشحين مع سلاحها الهجومي الفتاك المتمثل بزميل صلاح ساديو مانيه الذي تقاسم لقب هداف الدوري الإنكليزي للموسم المنصرم معه والغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ مهاجم أرسنال، والذي تغيب بلاده عن المشاركة في النسخة الحالية من البطولة.

وتعد مصر والسنغال من بين أفضل ستة مصنفين في البطولة مع الكاميرون حاملة اللقب، المغرب، نيجيريا وتونس.

ويأمل مدرب المغرب الفرنسي هيرفيه رونار في أن يعزز رصيده اللافت والفوز باللقب للمرة الثالثة مع منتخب ثالث، بعد تتويجه مع زامبيا في 2012 وساحل العاج في 2015، على رغم أن منتخبه تلقى هزيمتين تحضيريتين، بسقوطه وديا أمام زامبيا (2-3) وغامبيا (صفر-1).

وتضم تشكيلة المغرب نجم أياكس أمستردام الهولندي حكيم زياش الذي ساهم بإقصاء ريال مدريد الاسباني حامل اللقب ويوفنتوس الايطالي من دوري أبطال أوروبا قبل الخروج بسيناريو دراماتيكي من نصف النهائي.

وتبحث نيجيريا عن نجاعة مهاجم أرسنال الإنكليزي أليكس أيوبي، فيما تعول تونس على لعبها الجماعي وعودة نجمها يوسف المساكني من إصابة طويلة الى تشكيلة المدرب الفرنسي آلان جيريس.

توجت الكاميرون ثلاث مرات في الالفية الحالية (2000 و2002 و2017)، ويقول اسطورتها السابق روجيه ميلا "لا يوجد أي سبب لعدم احتفاظهم باللقب في مصر".

ومن بين الطامحين للتويج منتخبات غانا والجزائر وساحل العاج، فيما تأمل كل من جمهورية الكونغو الديموقراطية وجنوب إفريقيا في لعب دور الحصان الاسود.