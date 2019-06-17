بيرث تستضيف نهائي كأس الاتحاد بين استراليا وفرنسا

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

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أعلن الاتحاد الاسترالي لكرة المضرب الاثنين إقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد لمنتخبات السيدات بين استراليا وفرنسا في مدينة بيرث في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وتستقبل استراليا، حاملة اللقب سبع مرات، بين 9 و10 تشرين الثاني/نوفمبر نهائي كأس الاتحاد للمرة الاولى منذ عام 1978، علما بأن الدولة المضيفة تبحث عن لقبها الاول في المسابقة منذ عام 1974.

وقالت قائدة المنتخب الأسترالي أليسيا موليك في بيان "من المثير للغاية أن يصدر هذا الاعلان بعد اسبوعين من فوز +أش+ (أشلي) بارتي ببطولة فرنسا المفتوحة" في إشارة الى فوز مواطنتها بلقب بطولة رولان غارس الفرنسية، ثانية البطولات الاربع الكبرى.

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وأضافت "تنس السيدات في موقع قوي جدا في أستراليا في الوقت الحالي وأنا فخورة جدًا بكل عضو في الفريق كان جزءًا من هذه الرحلة التي استغرقت عامين للوصول إلى النهائي".

وستقود بارتي المصنفة ثانية عالميا منتخب بلادها، الفائز على نظيره البيلاروسي في نصف النهائي في نيسان/أبريل الماضي، في أول نهائي له منذ 26 عاما.

من ناحيتها، تأهلت فرنسا، حاملة اللقب عامي 1997 و2003، الى النهائي بفوزها على رومانيا في نصف النهائي.

وتواجه المنتخبان ست مرات في كأس الاتحاد، حيث تميل الكفة الى الاستراليات الفائزات خمس مرات، غير أن المواجهة الاخيرة بينهما عام 2000 انتهت لصالح لاعبات فرنسا.