(كاف) يكشف عن حكام كأس الأمم الأفريقية 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن القائمة الكاملة لحكام بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في مصر خلال الفترة الفترة من 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المقبل.
وشهدت القائمة التي ضمت 26 حكماً للساحة استبعاد المصري جهاد جريشه بعد إيقافه لمدة ستة أشهر من قبل كاف علي خلفية قيامه بخطأ فني في مباراة ذهاب نهائي دورى أبطال افريقيا التي جرت في الرباط بين الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي، وحل بديلاً له من مصر كل من ابراهيم نور الدين وأمين عمر.
وظهر في القائمة الجامبي بكاري جاساما رغم أحداث مباراة إياب نهائي دوري الأبطال في رادس التي أصدر كاف قراراً بإعادتها في ملعب محايد عقب بطولة أمم أفريقيا.
كما ضمت القائمة سبعة حكام ساحة من الوطن العربي بخلاف نور الدين وعمر، هم صادق السلمي ويوسف السرايري وهيثم قيراط من تونس، والمغربيان رضوان جيد ونورالدين الجعفري، والموريتاني بيدا داهاني، والجزائري مصطفى غربال.
وشملت القائمة أيضا 30 حكما مساعدا من بينهم 12 حكما عربيا.
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