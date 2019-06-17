المنتخب الموريتاني يسعى لاكتساب الخبرة ويبحث عن مفاجأة في كأس أفريقيا (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عندما يخوض المنتخب الموريتاني لكرة القدم فعاليات بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر، سيكون الهدف الرئيسي للفريق هو اكتساب الخبرة اللازمة في أول مشاركة له بالبطولة.

وبعد محاولات عديدة فاشلة، شق المنتخب الموريتاني طريقه بنجاح في التصفيات ليكون أحد ثلاثة فرق تخوض النهائيات للمرة الأولى من خلال البطولة الثانية والثلاثين التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الحالي إلى 19 يوليو المقبل.

ورغم وقوع الفريق في مجموعة متوسطة المستوى ، يبدو من الصعب على المنتخب الموريتاني أن ينافس بقوة مع الفرق الثلاثة في المجموعة التي تضم أيضا منتخبات تونس ومالي وأنجولا حيث تتفوق عليه هذه المنتخبات الثلاثة من حيث الإمكانيات والخبرة.

ولكن الخبرة التي يتمتع بها عدد من لاعبي الفريق المحترفين في أوروبا وفي بعض الأندية العربية قد تساعد الفريق على تفجير مفاجأة علما بأن مجرد تحقيق أي فوز في هذه المجموعة يمكن اعتباره مفاجأة جيدة وكبيرة لهذا الفريق.

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ويضاعف من صعوبة المهمة على الفريق أنه يخوض النهائيات بقيادة المدرب الفرنسي كورينتين مارتينز وهو مدرب محدود الخبرة حيث كانت معظم تجاربه التدريبية السابقة كمدرب مساعد أو كمدرب مؤقت لفريق بريست الفرنسي فيما يخوض أول تجاربه التدريبية في القارة الإفريقية مع المنتخب الموريتاني.

لكن استمرار هذا المدرب مع الفريق منذ 2014 خلق نوعا من الانسجام بينه وبين لاعبيه قد يكون أحد العناصر التي يعتمد عليها الفريق بحثا عن النجاح في البطولة الأفريقية.

وتأهل المنتخب الموريتاني إلى النهائيات على حساب أحد المنتخبات ذات الباع الطويل على الساحة الأفريقية وهو منتخب بوركينا فاسو الذي بلغ المربع الذهبي في نسخة 1998 وحصل على المركز الثاني في نسخة 2013 والمركز الثالث في النسخة الماضية عام 2017 بالجابون.

واحتل المنتخب الموريتاني المركز الثاني في المجموعة التاسعة بالتصفيات برصيد 12 نقطة وبفارق الأهداف فقط خلف نظيره الأنجولي الذي يلتقيه مجددا في النهائيات وبفارق نقطتين أمام منتخب بوركينا فاسو.

ويستهل الفريق مسيرته في البطولة بمواجهة منتخب مالي ثم يلتقي نظيريه الأنجولي والتونسي في المباراتين التاليتين.