أنيس البدري: المنتخب التونسي مرشح للوصول للأدوار النهائية في كأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - لقاهرة - الخليج 365:

رشح أنيس البدري نجم نادي الترجي والمنتخب التونسي لكرة القدم نسور قرطاج للوصول للأدوار النهائية في بطولة كأس أمم افريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.

وتألق البدري بشكل لافت مع فريق الترجي وقاده إلى التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في 2018، وهي النسخة التي شهدت تتويجه بلقب هداف البطولة كما ساهم في وصول الفريق إلى المباراة النهائية أمام الوداد البيضاوي المغربي في نسخة 2019 والتي لم يحسم لقبها حتى الآن.

وكان البدري /28 عاما/، المولود في فرنسا، من بين اللاعبين الذين شاركوا مع المنتخب التونسي في مونديال روسيا 2018 ويتوقع أن يكون أحد الأوراق الرابحة للمدرب الفرنسي آلان جيريس.

وقال البدري في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية :"من المؤكد أن المنتخب التونسي، الذي كان أحد المنتخبات الأفريقية الخمسة التي شاركت في المونديال الأخير، سيكون أحد المرشحين للوصول إلى الادوار النهائية في كأس امم أفريقيا المقبلة".

وأوضح البدري :"تونس تمتلك مجموعة متجانسة من اللاعبين ومزيجا بين عناصر قدمت مستوى لافتا في الدوريات الأوروبية خلال الموسم المنقضي وأخرى صنعت نجوميتها بأنديتها في الدوري التونسي الممتاز وكان لها ظهور لافت سواء في المسابقات القارية أو الإقليمية".

وتأمل الجماهير التونسية أن يذهب منتخبها بعيدا في البطولة وأن يفك النحس الذي لازمه منذ 2004، عندما توج باللقب الوحيد للبطولة، خاصة وانه لم يتمكن من الوصول إلى المربع الذهبي.

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واعترف البدري أن طريق المنتخب التونسي، الذي يلعب في المجموعة الخامسة بجانب منتخبات مالي وأنجولا وموريتانيا، لن يكون مفروشا بالورود بسبب ندية المنافسة لكنه أكد :" ماضون في الدفاع عن حظوظنا والتطلع إلى التأهل أولا إلى الدور الثاني على أن تتسع طموحاتنا في الأدوار الإقصائية".

وأضاف البدري :"كل المنتخبات المتأهلة للنهائيات تفرض الاحترام والحذر بما فيها تلك التي تشارك للمرة الأولى في البطولة. لا بد من الإعداد الجيد وعدم السقوط في فخ الغرور والاستسهال لتفادي أية مفاجآت غير سارة".

وعن رأيه في منتخبات المجموعة الخامسة، شدد البدري على أهمية المباراة الأولى أمام المنتخب الموريتاني، الذي يشارك للمرة الأولى في النهائيات، حيث يعتبر هذه المباراة مفتاح التأهل للدور الثاني.

كما حذر النجم التونسي من منتخبي مالي وأنجولا، اللذين يحظيان بمكانة كبيرة في الكرة الإفريقية حسب رأيه، مشيرا إلى أن مواجهتهما لن تكون سهلة لكن يتعين على تونس الفوز وتصدر المجموعة.

وحول المنتخبات المرشحة بشكل أكبر لنيل اللقب الافريقي، قال أنيس البدري إن الترشيحات تصب بقوة في صالح منتخب مصر، المدعوم بنجمه العالمي محمد صلاح، كما أن منتخب تونس سيعمل على العودة إلى الواجهة والمراهنة على التتويج بفضل ما يمتلكه من تناغم بين لاعبيه وكفاءة مدربه آلان جيراس الخبير بالكرة الإفريقية.

وأوضح البدري أيضا أن :"منتخبات السنغال وكوت ديفوار ونيجيريا والكاميرون، حامل اللقب، تبدو جاهزة أيضا للوصول للأدوار النهائية ولكني لا أستبعد أيضا حدوث بعض المفاجآت في هذه النسخة".