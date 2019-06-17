محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين منتخبى أنجولا وجنوب أفريقيا لكرة القدم، قبل مشاركتهما فى منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم، التي تحتضنها مصر بين 21 يونيو الجاري و19 وليو المقبل.
وحرص المهندس أحمد فوزي رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي وكبار مسؤولي مطار القاهرة على استقبال المنتخبين بالورود بالتنسيق مع سفارتي أنجولا وجنوب أفريقيى لدى مصر، وقد حرص عدد من مشجعي المنتخبين على التواجد أمام صالة الوصول لاستقبال اللاعبين .
ويتنافس منتخب أنجولا ضمن المجموعة الخامسة مع منتخبات تونس ومالي وموريتانيا، والتى تقام منافساتها في السويس.
بينما ينافس منتخب جنوب أفريقيا في المجموعة الرابعة مع منتخبات المغرب وكوت ديفوار وناميبيا، وتقام مبارياتها باستاد السلام بالقاهرة.
ومن المقرر أن يلتقي منتخب أنجولا نظيره الجنوب أفريقي في مباراة ودية بعد غد الأربعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر منتخبا أنجولا وجنوب أفريقيا يصلان إلى القاهرة للمشاركة ببطولة كأس أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.