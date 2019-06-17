الضرائب تحجز على 36 منشأة مملوكة لنيمار

كشفت تقارير صحافية إسبانية، اليوم الإثنين، أن مصلحة الضرائب البرازيلية وقعت الحجز على 36 منشأة يمتلكها المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، وذلك في إطار التحقيقات الجارية مع اللاعب حول مزاعم تهربه من دفع ضرائب قيمتها 16 مليون يورو.

أشارت صحيفة آس الإسبانية، إلى أن المنشآت المذكورة والتي تم توقيع الحجز عليها تعود ملكيتها لنيمار وأفراد عائلته وشركاته.

وأوضحت الصحيفة أن من بين هذه المنشآت قصران للاعب يقيم فيهما عادة عندما يتواجد في البرازيل، وكان قد قام بشرائهما في 2011، بعد حصوله على دفعة من قيمة انتقاله لنادي برشلونة الإسباني قادماً من سانتوس البرازيلي، وهو الذى تم بالفعل في عام 2013.

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وأفادت التقارير الإعلامية أن التحقيقات الجارية مع نيمار تتركز في قضية انتقاله لبرشلونة، حيث ذكرت آس، أن النادي الكاتالوني دفع 40 مليون يورو لصالح شركة مملوكة لوالد نيمار على دفعات ثلاث في 2011 و2013 و2014.

وبناء على ذلك، ترسخ في يقين جهات التحقيق أن هذه الأموال تم دفعها للاعب، ولكن عن طريق شركة والده من أجل التحايل على قانون الضرائب.

وأكدت آس أن الحجز على منشآت نيمار في البرازيل هو إجراء احترازي، وأن اللاعب يمكنه الإقامة فيها بشكل طبيعي، ولكنه لا يحق له بيعها.