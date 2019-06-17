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سر عدم مواجهة المنتخب الأوليمبي مع السودان وديًا في يونيو

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أكد شوقي غريب المدير الفني المنتخب الأوليمبي، أنه تقرر الاكتفاء بوديتي الفريق القومي مع أوزبكستان خلال شهر يونيو الجاري، وإنهاء معسكر الفراعنة.

قال غريب لـ "الوفد"، إن

السودان عرضت على المنتخب مواجهته وديًا لأنها كانت ستقيم معسكرًا لفريقها خلال الشهر الحالي في القاهرة، إلا أنها
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تراجعت عن إقامة المعسكر وبالتالي لم يخض منتخب مصر المباراة.

وتابع أن المنتخب استفاد بشكل كبير من وديتي أوزبكستان على الصعيدين الفني والبدني وكذلك منح خبرات للاعبين من خلال الاحتكاك مع فريق قوي مثل أوزبكستان.

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