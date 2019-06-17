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اتحاد الكرة يرفض مشاركة الزمالك والمقاولون في البطولة العربية

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رفض مسئولو اتحاد الكرة، اشتراك فريقي الزمالك والمقاولون العرب، في النسخة المقبلة من البطولة العربية.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه

تم إخطار الاتحاد العربي بمشاركة الاتحاد والإسماعيلي، مع إرسال استمارات موقعة من مسئولي
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الناديين للاتحاد العربي بالموافقة على المشاركة في البطولة.

وتابع أن الزمالك والمقاولون طلبا المشاركة في البطولة لكن من الصعب تعديل عدد الفرق بعد تحديد الإسماعيلي والاتحاد السكندري.

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