شوقي غريب يتحدث عن إيجابيات وديتي منتخب مصر أمام أوزبكستان

تحدث شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، عن مكاسب الفريق القومي، من وديتي أوزبكستان استعدادًا لبطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.
وقال غريب، إنه حرص على إشراك عدد من اللاعبين سواء المنضمين بعد غياب أو الوافدين الجدد، مثل كريم يحيى وناصر ماهر ومصطفىمحمد وناصر منسي وأحمد عفيفي وغيرهم من العناصر.
تابع أنه من إيجابيات المباراتين الوديتين اللعب تحت ضغط جماهيري، لان المنتخب خاض الودية الأولى مع أوزبكستان في حضور 25 ألف متفرج، والثانية في حضور
وواصل أن المنتخب الوطني كان بإمكانه الفوز بعدد وافر من الأهداف في المباراة، لكن في المباراة الثانية تراجع المستوى قليلًا إلى أن سجل أوزبكستان هدفين وقتها عاد منتخب مصر للمباراة وقلص الفارق إلى 3/2 لكنه لم يدرك التعادل.
كان المنتخب الوطني خسر بهدفين نظيفين في الودية الأولى مع أوزبكستان، وخسر بثلاثة أهداف لهدفين.
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