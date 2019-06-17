صورة.. محمد صلاح في التشكيل النموذجي لأغلى لاعبين بالميركاتو الصيفي

تواجد الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بقائمة الفريق النموذجي لأغلى اللاعبين خلال سوق الانتقالات الجارية، وفقا لمجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وضم التشكيل الأمثل بحسب فرانس فوتبول أحد عشر لاعبا بقيمة مالية بلغت مليار و700 مليون يورو، بينهم الفرعون المصري الذي قدرت قيمته السوقية بمبلغ 220 مليون يورو.

وقاد صلاح فريقه ليفربول للتويج بدوري أبطال أوروبا هذه النسخة

على حساب توتنهام، في المباراة التي تألق فيها النجم المصري واستطاع إحراز هدف، ليكون بذلك ثاني لاعب عربي يسجل في نهائي دوري الأبطال، كما أنهى الموسم الكروي مع الريدز في المركز الثاني بترتيب الدوري الإنجليزي ، بفارق نقطة واحدة عن حامل اللقب مانشستر سيتي.

وضم تشكيل الفريق النموذجي خماسي ليفربول، وهو محمد صلاح، وأليسون، حارس مرمي الريدز، وثلاثي الدفاع فان دايك، وأرنولد وروبرتسون، وتواجد ثلاثي مانشستر سيتي في التشكيل، وهم المدافع لابورت، ورحيم ستيرلينج، وبرناردو سيلفا، إضافة إلى ثنائي مانشستر يونايتد بول بوجبا ورودري.

وتصدر الفرنسي كليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، قائمة أغلى اللاعبين بقيمة 252 مليون يورو.

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جدير بالذكر أن القائمة لم تضم ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، وكرستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، وساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي.

شاهد الخبر من فرانس فوتبول