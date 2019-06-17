حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الأربعاء 17 يوليو في العاصمة الماليزية كوالالمبور موعدًا لقرعة الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا الثاني من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا2023. ويأتي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المستوى الأول، وفقًا لمركزه في أحدث تصنيف شهري للاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 17 يوليو قرعة الدور الثاني من تصفيات أمم آسيا وكأس العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.