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17 يوليو قرعة الدور الثاني من تصفيات أمم آسيا وكأس العالم

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حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الأربعاء 17 يوليو في العاصمة الماليزية كوالالمبور موعدًا لقرعة الدور

الثاني من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا
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2023.

ويأتي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المستوى الأول، وفقًا لمركزه في أحدث تصنيف شهري للاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا ".

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