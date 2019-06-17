17 يوليو قرعة الدور الثاني من تصفيات أمم آسيا وكأس العالم

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الأربعاء 17 يوليو في العاصمة الماليزية كوالالمبور موعدًا لقرعة الدورالثاني من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا
ويأتي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المستوى الأول، وفقًا لمركزه في أحدث تصنيف شهري للاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا ".
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